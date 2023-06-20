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  4. 100 kiloluk orkinosu zıpkınla avladı! O anlar kamerada

100 kiloluk orkinosu zıpkınla avladı! O anlar kamerada

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Çanakkale Boğazı açıklarında tüpsüz olarak zıpkınla dalış yapan eski milli sporcu Ozan Önen (43), 100 kiloluk orkinos balığı avladı.

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