Anasayfa Video Galeriler Gündem 100 kiloluk orkinosu zıpkınla avladı! O anlar kamerada 100 kiloluk orkinosu zıpkınla avladı! O anlar kamerada 20 Haziran 2023 Salı Saat: 10:15 Güncelleme: 20 Haziran 2023 Salı 10:15 Çanakkale Boğazı açıklarında tüpsüz olarak zıpkınla dalış yapan eski milli sporcu Ozan Önen (43), 100 kiloluk orkinos balığı avladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649152147f057128332a3733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İcra kumpasçısı yeniden iş başında! Uzmanı anlattı: Kurban eti nasıl pişirilmeli? Şerefsizler! Depremzedeye de acımadılar Hande Erçel'in cesur ''yaz geldi'' pozları olay oldu Ünlü şarkıcıya büyük şok! Konserini terk etti Putin talimat verdi; tek tek yakalayıp sınır dışı ettiler İneğe içki içirdiler denmişti... İşin aslı ortaya çıktı! Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var Yerli İHA ve SİHA'lar Fransa'da gövde gösterisi yaptı