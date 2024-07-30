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  4. 100 lira getir 110 lirayı götür

100 lira getir 110 lirayı götür

Yozgat'ta bir fırıncı, bozuk para bulamadığı için ilginç bir yönteme başvurdu. Fırın sahibi, 100 TL bozuk para getirenlere karşılığında 110 TL veriyor.

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