100 lira getir 110 lirayı götür

Yozgat'ta bir fırıncı, bozuk para bulamadığı için ilginç bir yönteme başvurdu. Fırın sahibi, 100 TL bozuk para getirenlere karşılığında 110 TL veriyor.

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