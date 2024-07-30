Anasayfa Video Galeriler Gündem 100 lira getir 110 lirayı götür 100 lira getir 110 lirayı götür 30 Temmuz 2024 Salı Saat: 15:46 Yozgat'ta bir fırıncı, bozuk para bulamadığı için ilginç bir yönteme başvurdu. Fırın sahibi, 100 TL bozuk para getirenlere karşılığında 110 TL veriyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a8e0bd15446a01920e6173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polis memuru dehşet saçtı: 3 ölü, 2 yaralı DEM Partili belediye sokak köpeklerini toplamaya başladı SODEM ve Şişli Belediye Başkanı Şahan: ''Katliam yasasını uygulamayacağım'' İTÜ'de korkutan yangın: Tahliye edildi Trabzon'da ağızları açık bırakan görüntü: Ağaç kalkıp yürüyüp gitti... Türkiye'nin 2 ünlü dev tavuk markalarına rekor ceza Ersin Düzen'in yeni kanalı belli oldu Kenan Işık'a gözyaşlarıyla veda İstanbul'da peş peşe 2 hortum çıktı