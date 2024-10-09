Anasayfa Video Galeriler Gündem 100 litre mazota kiralık ilanının sahibi fikir değiştirdi: Şimdi 175 litre süt istiyor 100 litre mazota kiralık ilanının sahibi fikir değiştirdi: Şimdi 175 litre süt istiyor 09 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 11:16 Güncelleme: 09 Ekim 2024 Çarşamba 11:16 Elazığ'da 40 metrekarelik dükkanını aylık 100 litre mazot karşılığında kiralığa çıkartan bir mal sahibi şimdi de 175 litre süt istiyor... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67063bc1f9099053400a3143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Okul çıkışı çocuklara torpil dayağı kamerada Gastronomi şehri Hatay'da 6 yöresel lezzet daha tescillendi Yol kenarında parçalanmış ceset bulundu Erdoğan'dan ''kadın cinayetleri'' açıklaması: ''Gerekli adımları atmazsak...'' Bolu'da bir çocuğu aracıyla ezen kadına 20 yıla kadar hapis istemi DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: ''Biz durduk yere el vermeyiz'' Erdoğan ve Abdullah Gül uzun zaman sonra yan yana geldi Türkiye Basketbol Federasyonu yeni başkanını seçti Türkiye'nin en küçük ama en ağır tabutu: Sıla bebeğe son görev...