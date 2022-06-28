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100 metrelik kulede can pazarı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Sekapark'ta bulunan 100 metrelik kuleye çıkan iki şahıs, içeride meydana gelen göçük sebebiyle beton parçalarının altında kaldı.

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