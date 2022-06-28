Anasayfa Video Galeriler Gündem 100 metrelik kulede can pazarı 100 metrelik kulede can pazarı 28 Haziran 2022 Salı Saat: 13:50 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Sekapark'ta bulunan 100 metrelik kuleye çıkan iki şahıs, içeride meydana gelen göçük sebebiyle beton parçalarının altında kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62badcfdafe3ef72fd072523" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adana'da petrol bulundu: Değeri 1 milyar dolar Bylock'un lisans sahibi için istenen ceza belli oldu Tabiat ana geri döndü! Geçen yıl kül olan Muğla küllerinden yeniden doğuyor! Sel bölgesinden korkunç görüntüler: 1 bina yıkıldı, 1 bina yan yattı 7 yıllık sır çözüldü: Kayıp kadının öldürüldüğü ortaya çıktı THK ''balon pilotu'' okulunu yeniden açtı Doğuştan elleri olmayan esnaftan büyük başarı Cennet Marmaris'i küle çeviren yangında karşı ateşli çözüm Süper Lig'te sürpriz ayrılık! Trabzonspor resmen açıkladı