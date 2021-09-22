Anasayfa Video Galeriler Gündem 104 yerinden bıçakladığı eşinin başında sigara içmiş! 104 yerinden bıçakladığı eşinin başında sigara içmiş! 22 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 12:40 İzmir'de dini nikahlı eşinin başında içki şişesi kırıp 104 yerinden bıçaklayarak bir de başında sigara içen bağımlı şahıs 1 yaşındaki oğlunu kanlı annesinin üzerine koyduğunu söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614afa165759d44c166e63f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü yıldızın doğum gününde talihsiz kaza! Bir anda saçları alev aldı Korku dolu anlar! 17 yaşındaki genç sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı Öldürüp ormana gömdükleri kişilerin kan izlerini alçıyla sıvayarak kapatmışlar! - Son Dakika Haberler Zonguldak'ta vahşet! Korku filmi senaryosu gerçek oldu İstanbul'da çakarlı araçlara ceza yağdı Bakan Varank ''Herkes uçan arabamızı konuşacak'' dedi Cumbre Vieja yanardağından tüyler ürperten görüntüler İstanbul trafiğinde şimdi de çakarlı minibüs kabusu Erdoğan’ın metin yazarı ''pişmanım'' dedi