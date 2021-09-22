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  4. 104 yerinden bıçakladığı eşinin başında sigara içmiş!

104 yerinden bıçakladığı eşinin başında sigara içmiş!

İzmir'de dini nikahlı eşinin başında içki şişesi kırıp 104 yerinden bıçaklayarak bir de başında sigara içen bağımlı şahıs 1 yaşındaki oğlunu kanlı annesinin üzerine koyduğunu söyledi.

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