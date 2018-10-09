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  3. 09 Ekim 2018 17:30

105 kişi gözaltında

Terör örgütü PKK/KCK’nın deşifresi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 105 kişi gözaltına alındı.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 105 kişiden 90’ının Diyarbakır’da, 4’ünün İstanbul’da, 2’sinin Van’da, 2’sinin Mersin’de, 1’inin Mardin’de, 1’inin Ankara’da, 1’inin Batman’da, 1’inin Şanlıurfa’da, 1’inin Şırnak’ta, 1’inin...

Bilgin Pro
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