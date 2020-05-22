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  3. 22 Mayıs 2020 17:50

107 kişiye mezar olan uçağın düşme anı kamerada

Pakistan'da 107 kişinin bulunduğu yolcu uçağı yerleşim bölgesine düştü. Uçağın düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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