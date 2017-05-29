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  3. 29 Mayıs 2017 23:45

11 aylık bebekleriyle birlikte 5. kattan atladılar

Rusya’da bir apartmanda çıkan yangında, bir aile, 11 aylık bebekleriyle balkondan atlayarak kurtuldu.

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