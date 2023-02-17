Anasayfa Video Galeriler Gündem 11 bin Mehmetçik'e ''sıla'' izni verildi 11 bin Mehmetçik'e ''sıla'' izni verildi 17 Şubat 2023 Cuma Saat: 12:10 Milli Savunma Bakanı Akar, depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 900 er, erbaş ve personele sıla izni verildiğini duyurdu. Bakan Akar, "Çok kısa sürede yaraları saracağımıza inanıyoruz" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ef4483e279e42c4553bf23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu köy depremde cehennemi yaşadı! Üzerlerine kaya yağdı Danıştay saldırganı cezaevinde ölü bulundu Türkiye Uzay Ajansı Başkanı paylaştı, sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Dünyanın aydınlatılan ilk caddesiydi... Üzücü görüntüler! Depremden kaçan 7 kişilik aile yangında can verdi Pakistan’da yerleşim bölgesine inen leopar 4 kişiyi yaraladı Japon bilim insanı paylaştı: İşte kırılan fay hattının uydu görüntüleri 248 saat enkazda kalan Aleyna'nın doktoru şaşkın: Bazı şeyleri izah edemiyorsunuz 3 mucize birden! 261 saat sonra enkaz altından çıkarıldılar