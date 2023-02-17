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  4. 11 bin Mehmetçik'e ''sıla'' izni verildi

11 bin Mehmetçik'e ''sıla'' izni verildi

Milli Savunma Bakanı Akar, depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 900 er, erbaş ve personele sıla izni verildiğini duyurdu. Bakan Akar, "Çok kısa sürede yaraları saracağımıza inanıyoruz" dedi.

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