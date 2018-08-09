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  3. 09 Ağustos 2018 12:35

11 bin Suriyeli Kurban Bayramı için ülkesine gitti

Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 11 bini aştı. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geceden gelen Suriyeliler, ülkelerine gitmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Suriyeliler, Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra Kilis Valiliğinin izni ile 1-18 Ağustos tarihleri arasında Suriye’nin...

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