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  3. 16 Nisan 2017 14:20

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oyunu kullandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, referandum oyunu Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda 1129 nolu sandıkta kullandı.

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11. Cumhurbaşkanı Gül, oyunu eşi ile birlikte Beykozda kullandı
11. Cumhurbaşkanı Gül, oyunu eşi ile birlikte Beykozda kullandı
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