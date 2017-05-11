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  3. 11 Mayıs 2017 23:15

11. Cumhurbaşkanı Gül taziyeleri kabul etti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, babasının ölümünün 5. gününde de taziyeleri kabul etti. Gül, Kayseri'de gelenek olan "perşembe" yemeğinde vatandaşlarla selamlaştı.

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