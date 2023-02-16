Anasayfa Video Galeriler Gündem 11 gündür her gün enkazın altına girip çıkıyordu, nedeni kahretti! 11 gündür her gün enkazın altına girip çıkıyordu, nedeni kahretti! 16 Şubat 2023 Perşembe Saat: 09:40 Adıyaman’da ineği enkaz altında sıkışan ve çıkaramayan kadın, sürünerek girdiği enkazın altındaki ineğini besliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63edcfe2b8061b3c3b5be593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 10 ili yıkan deprem bu binaya uğramadı! Görenler gözlerine inanamadı Korkunç depremden birkaç saniye sonrası kamerada 50 bin TL'lik bağış 50 milyar TL olarak anlaşılınca... Depremler sonrası Suriye'ye geri dönüyorlar Deprem bölgesinde gazetecilere yağmacı saldırısı Sağlık Bakanı Koca'nın deprem bölgesinde korku dolu anları 228 saat sonra mucizenin adı Mustafa oldu Muharrem İnce, Erdoğan'la tokalaşması hakkında açıklama yaptı 228. saatte 2'si çocuk 3 kişi enkaz altından çıkarıldı