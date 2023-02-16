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  4. 11 gündür her gün enkazın altına girip çıkıyordu, nedeni kahretti!

11 gündür her gün enkazın altına girip çıkıyordu, nedeni kahretti!

Adıyaman’da ineği enkaz altında sıkışan ve çıkaramayan kadın, sürünerek girdiği enkazın altındaki ineğini besliyor.

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