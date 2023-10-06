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  4. 11 ilde dev terör operasyonu: Onlarca gözaltı var

11 ilde dev terör operasyonu: Onlarca gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde düzenlenen 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında 75 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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