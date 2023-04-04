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11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Onlarca gözaltı var!

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Samsun merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda 65 kişi gözaltına alındı.

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