Anasayfa Video Galeriler Gündem 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Onlarca gözaltı var! 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Onlarca gözaltı var! 04 Nisan 2023 Salı Saat: 07:40 Güncelleme: 04 Nisan 2023 Salı 07:40 Samsun merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda 65 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642baa379323375c584f8f23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yok artık diyeceksiniz! Hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü TOGG ilk sahiplerine teslim edildi Erdoğan'dan kendisinden para isteyen kişiye böyle tepki gösterdi Kod adı ''bacanak'' ! Hayatını kabusa çevirdi Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için yeni uayrı Mustafa dedenin tek hayali var: Ölmeden önce boşanmak Bir anne oğlunu kurtarmak için kaput üstünde kilometrelerce yol gitti Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru! Kubbe ortaya çıktı Sokak ortasında kan donduran silahlı saldırı! Rahatlığı ''pes'' dedirtti