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  3. 23 Ağustos 2019 11:40

11 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Sivas’ta 11 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Sivas’ta geçtiğimiz günlerde Ankara Karayolu Adliye Kavşağında meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. B.A. yönetimindeki 38 AAJ 465 plakalı otomobil ile M.D.F. yönetiminde ki 06 EB 8458 plakalı otomobil çarpışması sonucu biri bebek 11 kişi yaralanmıştı. Görüntüler...

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