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  4. 11 PKK’lı terörist etkisiz daha hale getirildi

11 PKK’lı terörist etkisiz daha hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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