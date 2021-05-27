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  4. 11 terörist daha böyle öldürüldü; operasyondan sıcak görüntüler...

11 terörist daha böyle öldürüldü; operasyondan sıcak görüntüler...

Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK’lı terörist kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

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