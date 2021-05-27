11 terörist daha böyle öldürüldü; operasyondan sıcak görüntüler...

Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK’lı terörist kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60af6828ee37352c195e8243" allowfullscreen></iframe>