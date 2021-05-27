Anasayfa Video Galeriler Gündem 11 terörist daha böyle öldürüldü; operasyondan sıcak görüntüler... 11 terörist daha böyle öldürüldü; operasyondan sıcak görüntüler... 27 Mayıs 2021 Perşembe Saat: 12:36 Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK’lı terörist kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60af6828ee37352c195e8243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şiddete uğrayan kadını kurtarmak isterken öldürüldü Yeni doğan bebeğini çöpe attı: O anlar kamerada SİDA hedefi tam isabetle vurdu İrem Derici'den süper minili isyan İstanbul'da 500 dronla mest eden ışık gösterisi İstanbul'dan büyüleyen 'Süper Ay' manzaraları Markette etek altı taciz rezaleti kamerada Sokak ortasında borç cinayeti Yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 8 yaşındaki çocuğu köpeklerin önüne attı