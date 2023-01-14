Anasayfa Video Galeriler Gündem 11 terörist daha öldürüldü! Operasyon anı kamerada 11 terörist daha öldürüldü! Operasyon anı kamerada 14 Ocak 2023 Cumartesi Saat: 11:05 Güncelleme: 14 Ocak 2023 Cumartesi 11:05 Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c2624720e96e06c9325083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul’da kuruyan barajlarda domuz avı Adnan Oktar'ın mahkeme kayıtları yayınlandı: ''Koç gibiyim, koç!'' Gazeteci Güngör Arslan cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı 2 ünlü anketçiden canlı yayında ''aktrol'' kavgası Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Kemal Kılıçdaroğlu için açılan pankart sosyal medyada gündem oldu Burhan Çaçan'ın ölümünde kahreden ayrıntı! Cenazede Nuri Alço açıkladı Nejat İşler'in dizisi İyi Adamın 10 Günü için geri sayım başladı Şahmaran'dan yeni fragman geldi, Serenay Sarıkaya yine gündemde