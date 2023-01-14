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11 terörist daha öldürüldü! Operasyon anı kamerada

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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