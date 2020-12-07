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BURS VE KYK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
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  3. 07 Aralık 2020 10:05

11 terörist daha öldürüldü

Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

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