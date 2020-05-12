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  3. 12 Mayıs 2020 11:00

11 yaşındaki kaykaycı dünya rekoru kırdı

Brezilya'da 11 yaşındaki Gui Khury, kaykayıyla yaptığı bin 80 derecelik dönüş ile dünya rekoru kırdı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

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