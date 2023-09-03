Anasayfa Video Galeriler Gündem 11 yıl önce kapatılan Haydarpaşa Garı'nın açılışı için geri sayım başladı 11 yıl önce kapatılan Haydarpaşa Garı'nın açılışı için geri sayım başladı 03 Eylül 2023 Pazar Saat: 15:40 Güncelleme: 03 Eylül 2023 Pazar 15:40 2024 yılında hizmete açılması planlanan Haydarpaşa Garı'nda peronların yapımına başlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f47eb5183a381af1278853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret: Ali Sabancı'nın fotoğrafı paylaşıldı İstanbul'da ormanı ateşe verip kaçtılar! Bakan Tekin: İmam hatip okullarını dünyaya sunma vakti geldi Hastanenin acil servisi suyla doldu Denizde çıkan hortum saniye saniye kamerada 25 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar Rus turist sokak ortasında soyundu, polislere zor anlar yaşattı Mide bulandıran görüntüler! Bunları vatandaşa yedireceklerdi Bir şehir sular altında! Sağanak hayatı felç etti