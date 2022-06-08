Anasayfa Video Galeriler Gündem 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saç baş yolduran talep 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saç baş yolduran talep 08 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 13:36 Tokat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların birçoğu asılsız çıkarken, vatandaşın saç baş yolduran talepleri pes dedirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a07b964cd3e44c051734b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İkinci el araçta isyan ettiren zam! Zamlar otomatiğe bağlandı Akşener'den Erdoğan'ın ''sürtük'' çıkışına ''tokat'' yanıtı Metro boks ringine döndü! Yumruk yumruğa kavga kamerada Müsilaj gitti, onlar geldi! Marmara Denizi'nde ''şeffaf'' kabus! Sakın temas etmeyin AK Partili belediye İstanbul'da dev parkı yapılaşmaya açtı, ortalık karıştı Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp attı izleyici çılgına döndü İstanbul'da ''pencere'' sapığına meydan dayağı! Sağanak fena vurdu! Sel suları 16 evi yuttu Cem Uzan ''sürprizlerim var'' diyerek açıkladı: ''Ekim ayını bekleyin''