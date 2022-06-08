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112 Acil Çağrı Merkezi'ne saç baş yolduran talep

Tokat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların birçoğu asılsız çıkarken, vatandaşın saç baş yolduran talepleri pes dedirtti.

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