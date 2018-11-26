112 ekiplerinin yaşadığı zorluklar havadan görüntülendi
26 Kasım 2018 10:10
112 ekiplerinin yaşadığı zorluklar havadan görüntülendi
Hayat kurtarmak için saniyelerle yarışan 112 acil sağlık ekipleri, trafik, yanlış ihbar, hatalı park gibi birçok nedenden dolayı vakalara ulaşırken vakit kaybediyor.İstanbul’da Acil sağlık hizmeti bekleyen bir vatandaş 112 numaralı telefonu aramasıyla Anadolu ve Avrupa yakasında olmak üzere iki komuta kontrol merkezinden birisi cevap veriyor. İstanbul’da 112 acil sağlık çağrı ekibinde 158...