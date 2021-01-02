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  3. 02 Ocak 2021 12:10

112 personeli isyan etti

Koronavirüsle mücadelenin kahramanlarından 112 acil servis ekipleri canları pahasına hayat kurtarma mücadelesini yorgunluğa rağmen aylardır sürdürüyor.

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