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ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜNDEKİ BAŞ ŞÜPHELİ ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANDI
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  3. 11 Ocak 2021 13:00

112'ye gelen ihbar polisi alarma geçirdi

Adana'da 112'yi arayarak ''Tabanca ile eşimi vurdum'' diyerek adres veren Ali M., polisi harekete geçirdi. Adrese giden polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. ''Vurdum'' dediği eski eşi ise Ali M.'nin zaman zaman böyle yaptığını söyledi.

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