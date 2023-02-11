Anasayfa Video Galeriler Gündem 116'ncı saat sonra gelen inanılmaz kurtuluş 116'ncı saat sonra gelen inanılmaz kurtuluş 11 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 00:20 Güncelleme: 11 Şubat 2023 Cumartesi 00:20 Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından Kahramanmaraş’ta 116’ncı saatte enkazın altından sağ kurtarılan vatandaş bölgede bir kez daha umut ışığı yaktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e6b51532d73004e72d7f17" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı TRT'den skandal yayın, depremzedeyi böyle susturdular Haluk Levent 850 milyon TL'lik yeni projeyi açıkladı Depremin 116'ncı saatinde anne ve 2 kızı daha sağ kurtarıldı Bakan Karaismailoğlu'ndan kameralar önünde çocuğa tepki çeken hareket Hatay’da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü Belçika İstiklal Marşlı ile yankılandı ''Suriyeli hırsız'' denmişti, deprem gönüllüsü çıktı Yol kesip yağma yapan şerefsizler yakalandı!