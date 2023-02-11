  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. 116'ncı saat sonra gelen inanılmaz kurtuluş

116'ncı saat sonra gelen inanılmaz kurtuluş

Güncelleme:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından Kahramanmaraş’ta 116’ncı saatte enkazın altından sağ kurtarılan vatandaş bölgede bir kez daha umut ışığı yaktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
TRT'den skandal yayın, depremzedeyi böyle susturdular
Haluk Levent 850 milyon TL'lik yeni projeyi açıkladı
Depremin 116'ncı saatinde anne ve 2 kızı daha sağ kurtarıldı
Bakan Karaismailoğlu'ndan kameralar önünde çocuğa tepki çeken hareket
Hatay’da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü
Belçika İstiklal Marşlı ile yankılandı
''Suriyeli hırsız'' denmişti, deprem gönüllüsü çıktı
Yol kesip yağma yapan şerefsizler yakalandı!