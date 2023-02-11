116'ncı saat sonra gelen inanılmaz kurtuluş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından Kahramanmaraş’ta 116’ncı saatte enkazın altından sağ kurtarılan vatandaş bölgede bir kez daha umut ışığı yaktı.

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