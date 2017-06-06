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  3. 06 Haziran 2017 08:45

12 bin TL'yi 1 dakikada böyle çaldı!

ANTALYA'da bir markete giren hırsızlık zanlısı 12 bin TL'yi 1 dakika içerisinde çalarak kaçtı.

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