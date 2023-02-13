12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü

Çin'de bir koyun sürüsünün 12 gün boyunca durmadan daire çizerek yürüdüğü görüntülerle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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