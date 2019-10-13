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  3. 13 Ekim 2019 15:30

12 gün sonra düğünü vardı... Acı haberle yıkıldılar

Antalya’nın Kemer ilçesinde düğün alışverişine giderken trafik kazası geçiren damat hayatını kaybetti, araçtaki 4 kişi de yaralandı. Damadın 12 gün sonra düğünün olduğu belirtildi.

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