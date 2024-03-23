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12 hain daha etkisiz hale getirildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Kilit operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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