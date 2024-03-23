Anasayfa Video Galeriler Gündem 12 hain daha etkisiz hale getirildi 12 hain daha etkisiz hale getirildi 23 Mart 2024 Cumartesi Saat: 12:25 Güncelleme: 23 Mart 2024 Cumartesi 12:25 Türk Silahlı Kuvvetleri, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Kilit operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fea017335d60388e0a3153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fiyatlar uçtu, Türkiye'nin turizm cenneti hayalet şehre dönüştü Bir babadan şoke eden iddia: ''Pilates eğitmeni eşim, kızıma tacize göz yumdu'' Yolcu treni traktörü ikiye böldü Grip olduğunu sandı ama... 3 aydır yatalak olarak yaşıyor Yine bir ''sazan sarmalı'' vurgunu: Milyonlarca TL dolandırmışlar Trafik magandası kamerada: Tartıştığı kadın sürücüye böyle saldırdı AK Partili adaya ve ailesine tekme tokat saldırı İstanbul'da feci kaza... Motosikletli polis memuru şehit oldu Bayraktar TB3 SİHA'dan bir başarı daha