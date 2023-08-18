Anasayfa Video Galeriler Gündem 12 katlı 2 bina dinamitle yerle bir edildi! Gözyaşlarıyla izlediler 12 katlı 2 bina dinamitle yerle bir edildi! Gözyaşlarıyla izlediler 18 Ağustos 2023 Cuma Saat: 15:35 Güncelleme: 18 Ağustos 2023 Cuma 15:35 Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, ağır hasarlı 12 katlı 2 bina, dinamitle patlatılarak yıkıldı. Bina sakinleri bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64df659b7b828e0f415c8773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ünlü rapçilere gözaltı Çorum'da 3 bin 500 yılık eser gün yüzüne çıkarıldı İstanbul'da israf görüntüleri tepki çekti Cem Uzan ''çılgın'' projesini duyurdu: 100 bin Euro ödüllü after party! İstanbul'da kısa mesafe cinayeti! Dehşet anları kamerada Robbie Williams, Türkiye'de ilk kez konser verdi İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı Hoynat Adası turist akınına uğruyor Fabrikada korku dolu anlar! Bomba gibi patladı