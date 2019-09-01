12 kişinin yaralandığı kazada kırmızı ışık ihlali iddiası
01 Eylül 2019 23:50
12 kişinin yaralandığı kazada kırmızı ışık ihlali iddiası
Antalya’da 4’ü turist 12 kişinin yaralandığı trafik kazasında yolcu otobüsünün ışık ihlali yaptığı ileri sürüldü. Kaza, bugün saat 20.25 sıralarında Manavgat-Serik kara yolu Evrenseki Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Antalya’dan Manavgat istikametine gitmekte olan Ozan Atilla A. idaresindeki 35 PK 130 plakalı yolcu otobüsü kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle, Evrenseki...