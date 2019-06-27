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  3. 27 Haziran 2019 17:35

''12 milyon liralık'' çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı !

Diyarbakır'da 12 milyon liralık alacak verecek meselesi yüzünden çıkan çatışmada 1 kişi ölmüş 1 kişi de yaralanmıştı. O çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı.

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