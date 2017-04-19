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  3. 19 Nisan 2017 19:45

12 şehit verilen helikopterin enkazı yol açılınca kaldırılacak

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen ve 12 şehit verilen helikopterin enkazının bölgede yolun açılmasıyla taşınabileceği öğrenildi.

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