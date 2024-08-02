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  4. 12 terörist daha etkisiz hale getirildi

12 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.

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