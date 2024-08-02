Anasayfa Video Galeriler Gündem 12 terörist daha etkisiz hale getirildi 12 terörist daha etkisiz hale getirildi 02 Ağustos 2024 Cuma Saat: 13:46 Güncelleme: 02 Ağustos 2024 Cuma 13:46 Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66acb92398ebd1cc86066bc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 26 ilde DEAŞ operasyonu: 99 zanlı yakalandı İstanbul'da 3 yaşındaki çocuğun ölüm adımları herkesin yüreklerini ağızlara getirdi Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında... Şehir magandaları polise taş ve banklarla saldırdı Kiracıdan ev sahibine bayıltan kafa Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu Kıskanç cani... 5 çocuk annesi eski eşini katletti 15 yaşındaki çocuğuna araç verip müşterisine gönderen babanın savunması pes dedirtti