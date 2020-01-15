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  3. 15 Ocak 2020 14:45

12 yaşındaki baldıza taciz iddiasında beraat kararı

Adana'da boşandığı eşinin 12 yaşındaki kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık T.S., delil yetersizliğinden beraat etti.

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