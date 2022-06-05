Anasayfa Video Galeriler Gündem 12 yaşındaki çocuktan benzin istasyonunda silahlı soygun 12 yaşındaki çocuktan benzin istasyonunda silahlı soygun 05 Haziran 2022 Pazar Saat: 22:55 ABD'de bir benzin istasyonuna gelen 12 yaşındaki çocuk silahlı soygun yaptı. Soygun anları saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/629d0a2a7b62450d2549aa03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine doktora şiddet! Kiliseye kanlı saldırı: En az 50 ölü var Polise yakalanan bir kamyon dolusu kaçak göçmen böyle kaçtı Düğünde sel felaketi! Sel düğün salonunu bastı Zafer Partisi lideri Özdağ'dan AK Parti iktidarına: ''Soygun düzeniniz yetmedi mi?'' Tacizci Afgan'dan polise ahlaksız teklif! ''Beni bırakın para vereyim'' Zamlara sinirlenen Mustafa Sarıgül, elindeki kolayı fırlattı Ali Koç çok sinirlendi! O sözleri sonrası ayakta alkışlandı: Beni ihraç edin İnce'den ''seçim gecesi neredeydin?'' sorusuna yanıt