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12 yaşındaki çocuktan benzin istasyonunda silahlı soygun

ABD'de bir benzin istasyonuna gelen 12 yaşındaki çocuk silahlı soygun yaptı. Soygun anları saniye saniye kameralara yansıdı.

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