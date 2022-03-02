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12 yaşındaki Fidan akıma kapılarak öldü

Diyarbakır'da elektrik sobasıyla ısınmak isterken akıma kapılan 12 yaşındaki Fidan K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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