Anasayfa Video Galeriler Gündem 12 yaşındaki Fidan akıma kapılarak öldü 12 yaşındaki Fidan akıma kapılarak öldü 02 Mart 2022 Çarşamba Saat: 12:25 Diyarbakır'da elektrik sobasıyla ısınmak isterken akıma kapılan 12 yaşındaki Fidan K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621f380e2136e85d054e446f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna alev alev! Harkov'da emniyet ve üniversite binası vuruldu Rusya ''Kalibre'' füzesiyle vurdu! Korkunç görüntüler İstanbul'un gezgini Zeytin İETT otobüsünde keyif yaparken görüntülendi Her attığı adım olay! Aynur Aydın'ın ''mastürbasyon'' yanıtı sosyal medyayı salladı İstanbul'da ''karın tokluğuna'' hırsızlık! Yiyip, içip, kaçtılar Milyonlarca dolarlık lüks otomobil taşıyan gemi okyanusun dibini boyladı Ukrayna'da kalan Türk vatandaşı: ''Yağmur suyu biriktiiyorum'' 11 Eylül'den yıllar sonra yeni görüntü ortaya çıktı! Esir düşen Rus askerinden kan donduran iddia