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  3. 08 Aralık 2019 18:00

120 bin dolara satılan muzu yedi

ABD’nin Miami kentinde sanatçı Maurizio Cattelan’ın, ''duvara bantlanmış muz'' eseri, 120 bin dolara satıldı. Başka bir sanatçı David Datuna, duvara bantlanmış muzu yedi ve yaptığı eylemi ''Aç Sanatçı'' olarak isimlendirdi.

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