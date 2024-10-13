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  4. 120 bin TL maaşlı iş başvurusu yaptı, 30 bin TL kaybetti

120 bin TL maaşlı iş başvurusu yaptı, 30 bin TL kaybetti

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İstanbul'da 120 bin TL maaşla deniz personeli iş ilanına başvuran genç hemşire, hem hayallerinden hem de 30 bin TL'sinden oldu.

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