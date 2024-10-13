120 bin TL maaşlı iş başvurusu yaptı, 30 bin TL kaybetti

İstanbul'da 120 bin TL maaşla deniz personeli iş ilanına başvuran genç hemşire, hem hayallerinden hem de 30 bin TL'sinden oldu.

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