Anasayfa Video Galeriler Gündem 120 bin TL maaşlı iş başvurusu yaptı, 30 bin TL kaybetti 120 bin TL maaşlı iş başvurusu yaptı, 30 bin TL kaybetti 13 Ekim 2024 Pazar Saat: 12:30 Güncelleme: 13 Ekim 2024 Pazar 12:30 İstanbul'da 120 bin TL maaşla deniz personeli iş ilanına başvuran genç hemşire, hem hayallerinden hem de 30 bin TL'sinden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670b934c82e4c9e47009df93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eski eşi için mahkemeye ''katli vacip oldu'' dilekçesi verdi Kavga ihbarına giden polis bıçaklandı Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi Kahvehane sular altında kaldı, onlar oyuna devam etti Aile boyu trafik magandalığı kamerada: Hasta taşıyan ambulansa saldırdılar Muhalefetin ilk Cumhurbaşkanı aday adayı belli oldu: ''Beni seçsinler'' İstanbul'da kadınların ''kadın cinayetleri'' protestosuna polis müdahalesi Okan Buruk'tan, Acun Ilıcalı'ya çok sert yanıt İstanbul'da bir kişi el ve ayağı bağlı halde bulundu