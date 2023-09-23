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  4. 120 dönümlük araziye ilk defa ekti; tonlarca ürün elde etti

120 dönümlük araziye ilk defa ekti; tonlarca ürün elde etti

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde ilk defa kabak çekirdeği eken kadın girişimci, 120 dönümlük araziden 15 ton ürün elde etmeyi başardı.

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