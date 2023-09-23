Anasayfa Video Galeriler Gündem 120 dönümlük araziye ilk defa ekti; tonlarca ürün elde etti 120 dönümlük araziye ilk defa ekti; tonlarca ürün elde etti 23 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 14:05 Güncelleme: 23 Eylül 2023 Cumartesi 14:05 Sivas'ın Gemerek ilçesinde ilk defa kabak çekirdeği eken kadın girişimci, 120 dönümlük araziden 15 ton ürün elde etmeyi başardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650ec6744bc1b33277798553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi Netflix gerçek Squid Game'den ilk görüntüleri yayınladı Türkiye'nin afiyetle yenen sarı altınını taştan böyle çıkarıyorlar MEB açıkladı; sınıf geçme kuralı değişiyor Ankara’da Güvenpark’ta anıtı ateşe verildi 10 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var Apple iPhone 15 için birbirlerini ezdiler! ''Pes'' dedirten görüntüler Şehir eşkıyasından polise: ''Seni zıplatırım!'' Esenyurt'ta kedi kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: Yoldan geçen kurye yaralandı