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122 saat sonra bir mucize daha!

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Diyarbakır'da yıkılan 8 katlı apartmanın enkazı altında kalan Maşallah Çiçek (55) 122 saat sonra sağ çıkarıldı.

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