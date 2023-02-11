Anasayfa Video Galeriler Gündem 122 saat sonra bir mucize daha! 122 saat sonra bir mucize daha! 11 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 09:45 Güncelleme: 11 Şubat 2023 Cumartesi 09:45 Diyarbakır'da yıkılan 8 katlı apartmanın enkazı altında kalan Maşallah Çiçek (55) 122 saat sonra sağ çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e739858e1a4c675267c783" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deniz Baykal yaşamını yitirdi AFAD gönüllüsünden AFAD ve aHaber için skandal iddialar Türkiye kan ağlıyor, TRT Diyarbakır'da dizi çekiminde! CHP'den deprem paylaşımı Rönesans Rezidans’ın enkazında ‘yaşam’ belirtisi Diyarbakır'a giden Bakan Bozdağ yuhalandı ''116 saattir buraya gelemeyen devlete yazıklar olsun'' ABD'den şok açıklama: ''Tanımlanamayan bir cismi vurduk'' Bir noktada daha arama kurtarma çalışmalarına son verildi