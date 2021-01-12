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  3. 12 Ocak 2021 09:00

1,25 TL'lik karnıbahar kuyruğu kamerada!

Kayseri'de karnabaharın 1.25 kuruşa düştüğünü gören onlarca kişi uzun kuyruklar oluşturdu. Marketlerde 5 liradan satılan karnabaharı uzuca almak için saatlerce sıra bekleyen insanlar zaman zaman korona virüs tedbirlerini de unuttu.

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