Anasayfa Video Galeriler Gündem '128 milyar dolar nerede?' afişi asamayan CHP'den ilginç yöntem '128 milyar dolar nerede?' afişi asamayan CHP'den ilginç yöntem 16 Nisan 2021 Cuma Saat: 22:05 Merkez Bankası'ndaki rezerv kaybına dikkat çekmek isteyen CHP'nin başlattığı "128 milyar dolar nerede?" kampanyasına afiş asılmasına izin verilmemesi üzerine ilginç bir yönteme başvuruldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6079e0109432954ab0666243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatih Terim'in zor anları! Taşıdığı tabutun direği elinde kaldı Ömerli Barajı'na çekilen tellere büyük tepki Müge Anlı'dan Instagram'ı sallayan paylaşım Evinin balkonundan düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı İBB'nin AK Parti dönemi için 13 milytar TL'lik suç duyurusu Gazetecilerden Erdoğan'a teşekkür çiçeği! ''Ne tatlı bir sürpriz ya'' Bazadan terörist çıktı! Camdaki Kız dizisindeki ''fantezi odası'' sosyal medyayı salladı Patronunun tacizine uğrayan kadının intikamı ağır oldu