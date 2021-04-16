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  4. '128 milyar dolar nerede?' afişi asamayan CHP'den ilginç yöntem

'128 milyar dolar nerede?' afişi asamayan CHP'den ilginç yöntem

Merkez Bankası'ndaki rezerv kaybına dikkat çekmek isteyen CHP'nin başlattığı "128 milyar dolar nerede?" kampanyasına afiş asılmasına izin verilmemesi üzerine ilginç bir yönteme başvuruldu.

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