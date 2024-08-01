12'nci kattan atlayan genç esnafın üstüne düştü: 1 ölü

Konya'da 27 yaşındaki bir genç 12'nci kattaki evinin camından kendini boşluğa bıraktıktan sonra apartmanın altında dükkanı olan bir esnafın üstüne düşerek hayatını kaybetti...

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