Anasayfa Video Galeriler Gündem 12'nci kattan atlayan genç esnafın üstüne düştü: 1 ölü 12'nci kattan atlayan genç esnafın üstüne düştü: 1 ölü 01 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 13:01 Güncelleme: 01 Ağustos 2024 Perşembe 13:01 Konya'da 27 yaşındaki bir genç 12'nci kattaki evinin camından kendini boşluğa bıraktıktan sonra apartmanın altında dükkanı olan bir esnafın üstüne düşerek hayatını kaybetti... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ab5d123cbe693d7b010253" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocuk parkında korkunç ölüm İsrail Kassam Tugayları liderini öldürdü, vurulma anı görüntüleri yayınlandı Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti İstanbul'da hastanede doktora saldırı: Ortalık savaş alanına döndü Haniye’nin cenaze töreninde Filistinliler ve Filistin için söz verildi O Türkiye'nin en faydalı besinlerinden biri: 100 gramı 2 bin 500 TL'ye, kapış kapış satılıyor Polisin silah doğrulttuğu kişiye bir kadın siper oldu 200 milyonda bir görünen gizemli canlı Ayvalık derinliklerinde ortaya çıktı İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasında istenen cezalar belli oldu