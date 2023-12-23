13 ilde 5 kabus çetesi çökertildi: Kurdukları tuzak ''pes'' dedirtti

İstanbul Beyoğlu’nda turistleri mekanlarına çeken dolandırıcıların yüksek fiyatlı hesap getirip ödemeyenleri de darbettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili 13 ilde yapılan operasyonda 5 çete çökertildi, 93 şüpheli yakalandı.

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