13 ilde FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
26 Ekim 2018 16:45
13 ilde FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
Diyarbakır merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında subayların da bulunduğu 53 şüpheli asker gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından...