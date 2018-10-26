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  3. 26 Ekim 2018 16:45

13 ilde FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Diyarbakır merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında subayların da bulunduğu 53 şüpheli asker gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından...

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