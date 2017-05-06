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  3. 06 Mayıs 2017 01:20

13. İletişim Ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Aydın Üniversitesi 13’üncü İletişim Ödülleri, düzenlenen renkli bir törenle sahiplerini buldu.

Video Galeri
Üniversite şenliğinde korkunç kaza
Üniversite şenliğinde korkunç kaza
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Şişlide Hıdırellez coşkusu
Şişlide Hıdırellez coşkusu
Video Galeri
Şişlide Hıdırellez coşkusu
Şişlide Hıdırellez coşkusu
Video Galeri
Ahırkapıda coşkulu Hıdırellez kutlaması
Ahırkapıda coşkulu Hıdırellez kutlaması
Video Galeri
Otel odasındaki cinayeti dakikalar içerisinde işlemişler
Otel odasındaki cinayeti dakikalar içerisinde işlemişler
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4 yaşındaki çocuğun feci ölümü
4 yaşındaki çocuğun feci ölümü