13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kamerada

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da 7 katlı apartmanın yıkılma anı kameralara yansıdı. 13 kişiye mezar olan apartmanda 87 saat sonra ise bir çocuk sağ olarak kurtarıldı.

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