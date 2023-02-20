Anasayfa Video Galeriler Gündem 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kamerada 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kamerada 20 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 08:00 Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da 7 katlı apartmanın yıkılma anı kameralara yansıdı. 13 kişiye mezar olan apartmanda 87 saat sonra ise bir çocuk sağ olarak kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f2fe66b86fb57e2c24bc03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kontrollü yıkım sırasında panik! Binanın üstüne çöktü Depremde yarıklar oluşmuştu... O yol çöktü! Deprem bölgesindeki bu binayı gören dönüp bir daha baktı Türkiye'deki Suriyelilere deprem izni verildi Kaptan pilottan İBB ekibine çok özel teşekkür Deprem bölgesine atanan validen şoke eden sözler ''Türkiye 4 metre batıya kaydı, Marmara'da 7,6 bekliyoruz'' İhsan Şenocak’tan Fatih Altaylı’ya: ''Sen kimin çocuğusun'' Deprem bölgesine enkaz başında korkunç ölüm!